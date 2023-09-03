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Сегодня, 13:45

Михаил Лихачев: «Не оценивал приход Лички скептически, а просто научен горьким динамовским опытом»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев, занимавшийся в школе московского «Динамо» и болеющий за этот клуб, в беседе с обозревателем «СЭ» оценил главного тренера бело-голубых.

— Вы скептически оценили приход в «Динамо» Марцела Лички в плане игры в обороне, которая не была убедительной в его «Оренбурге». Но ведь яркость в атаке для болельщиков важнее, а скука футбола Славиши Йокановича в прошлом сезоне всех доконала.

— Я не то чтобы скептически оценил приход Лички. Просто, наученный горьким динамовским опытом, ожидаю, что опять будет сложно (беседа проходила в самом начале сезона. — Прим. И.Р). На мой взгляд, команда нуждается в серьезном доукомплектовании, чтобы бороться за высокие места. А с Личкой удалось пообщаться. Как-то я приехал поиграть в футбол в Новогорск в хорошей компании с бывшими игроками «Динамо», тренерами академии. Там и столкнулся с Марцелом, и мы минут десять прекрасно поговорили — он оказался замечательным в общении человеком, очень симпатичным, прекрасно говорящим по-русски.

Успели с ним многое обсудить — и футбол, и хоккей, и его перспективы в «Динамо», и чисто футбольные моменты. Я пожелал ему удачи. Да, опасения есть, но они нормальные, здоровые. Слава Богу, союз Лички и «Динамо» сложился, хотя еще предстоит много работы. Пусть даже первые туры будут не лучшими по игре, но очень важно стараться сразу набирать очки, чтобы сильно не отстать от лидеров (это пожелание Лихачева, как мы знаем, Личка выполнил. — Прим. И.Р.)

— Было ли у вас какое-то общение со Шварцем и Йокановичем?

— Шварц был на финальном матче нашего домашнего ЧМ-2021 против сборной Японии. У него было желание со мной познакомиться — к сожалению, в той обстановке пообщаться не сумели. У Сандро был хороший период работы в «Динамо», по крайней мере большая его часть. В любом случае бронзовые медали — всегда в копилку, для нашего клуба это достижение. И дай Бог ему удачи дальше.

С Йокановичем его штабом несколько раз играли на базе. Он немногословный тренер, не слишком много общался, его помощники — больше. Но ничего плохого про него сказать не могу. Бывает, что работа с командой не получается. Не он первый, не он последний.

Полностью интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»

Сборная России по пляжному футболу
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Михаил Лихачев
Сандро Шварц
Славиша Йоканович
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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