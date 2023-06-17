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Сегодня, 15:49

Министр спорта Татарстана считает, что «Рубин» усилится перед сезоном РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что казанский футбольный клуб «Рубин» проведет усиление состава, так как в РПЛ уровень выше, чем в Первой лиге.

«Это вопрос к клубу, но в любом случае я думаю, что изменения в структуре состава клуба будут, потому что Первая лига есть Первая лига. Несмотря на то, что мы триумфально прошли, задачу, которую ставили перед клубом, выполнили. Возвращаясь к началу пути, все было не так просто, пришлось применять такие меры, где-то даже революционные: поменялись тренерский штаб и структура управления клубом. Но закончили на первом месте, стали чемпионами, Первая лига — непростое мероприятие, достаточно серьезная конкуренция. Совсем другой футбол, жесткий, по сравнению с РПЛ, конечно, под каждый турнир нужно формировать свой состав. Поэтому я думаю, что клуб объявит о каких-то изменениях, тем более сейчас идет предсезонная подготовка. Буквально на следующей неделе клуб возвращается из отпусков, начинается домашний сбор. Инфраструктура отличная, настроение приподнятое, я думаю, что все будет хорошо, будет какое-то усиление», — приводит слова Леонова ТАСС.

По итогам сезона «Рубин» занял первое место в турнирной таблице ФНЛ с 69 очками в 34 матчах и вернулся в РПЛ после одного года отсутствия.

Источник: https://tass.ru/sport/18047197
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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