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Сегодня, 16:13

Мирзов хочет остаться в «Химках»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что команда сделает все возможное для сохранения прописки в РПЛ, а также выразил желание продлить контракт с клубом.

«Надо делать все, чтобы залезть в стыки. Если будем выходить и играть так, как в последних матчах, то шансы хорошие. Контракт с «Химками» заканчивается? Ну да, а что дальше, посмотрим. У меня есть желание остаться в «Химках». Как и есть желание, чтобы мы остались в РПЛ», — приводит слова Мирзова «Чемпионат».

«Химки» набрали 17 очков после 24 туров и занимают 15-е место в таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на одно очко. В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Локомотивом» 30 апреля.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5078387-mirzov-est-zhelanie-ostatsya-v-himkah-kak-i-est-zhelanie-chtoby-my-ostalis-v-rpl.html
Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
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