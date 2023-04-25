Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Мирзов о предстоящих матчах «Химок»: «Нужно выходить и брать очки по максимуму»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

«Впереди три матча с московскими командами. Что ожидаю от этих игр? Это будет очень интересно. Интересные матчи с хорошими соперниками. Нужно выходить и брать очки по максимуму», — сказал Мирзов «СЭ».

«Химки» после 24 туров чемпионата России-2022/23 занимают 15-е место в турнирной таблице с 17 очками. В 25-м туре подмосковная команда встретится с «Локомотивом», матч состоится 30 апреля и начнется в 19.00 (мск).

Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Похороны Яшина, «Мерседес» Бескова, бесстрашный Толстых. Сто лет «Динамо» в историях
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала о преступлении
Ростовского военного осудили на 14 лет за госизмену и незаконный доступ к гостайне
На Украине объяснили абсолютное изменение риторики Зеленского
Минцифры предложило обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры
Популярное видео
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Роман Березовский считает, что уровень РПЛ снизился
Детский тренер Дзюбы: «Не ту роль играет Артем. Ему нужно вести себя поскромнее»
Березовский — об отставке Бердыева из «Сочи»: «Возможно, какие-то внутренние дела клуба»
Агент Глебова заявил, что защитник психологически готов стать основным футболистом ЦСКА в следующем сезоне
Игнатьев: «Ростов» — пример для подражания. Карпин вместе со своим тренерским штабом умело руководит клубом»
Стипиди: «Талалаев — мощный тренер, а Клотет как шпана перелазит через забор, когда его удаляют»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ахметов обвинил российских судей в непрофессионализме: «Либо это низкий уровень, либо предвзятость»

Стипиди: «Талалаев — мощный тренер, а Клотет как шпана перелазит через забор, когда его удаляют»