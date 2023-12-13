Сегодня, 09:45
Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» поделился мнением о решении Леонида Федуна продать «Спартак» летом 2022 года.
«Он с любовью относился к «Спартаку», всегда переживал за него. Это ощущали все игроки команды. Российский футбол потерял уважаемого человека, который много сделал для футбола и в частности для «Спартака». Грустно, что Федун отошел от футбольных дел», — сказал Мирзов «СЭ».
Федун владел «Спартаком» с весны 2004-го до лета 2022 года. За это время красно-белые выиграли один раз чемпионат России, завоевали один Кубок России и один Суперкубок России.