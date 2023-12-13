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Сегодня, 09:45

Мирзов — о решении Федуна продать «Спартак»: «Российский футбол потерял уважаемого человека»

Константин Белов
Корреспондент
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» поделился мнением о решении Леонида Федуна продать «Спартак» летом 2022 года.

«Он с любовью относился к «Спартаку», всегда переживал за него. Это ощущали все игроки команды. Российский футбол потерял уважаемого человека, который много сделал для футбола и в частности для «Спартака». Грустно, что Федун отошел от футбольных дел», — сказал Мирзов «СЭ».

Федун владел «Спартаком» с весны 2004-го до лета 2022 года. За это время красно-белые выиграли один раз чемпионат России, завоевали один Кубок России и один Суперкубок России.

Резиуан Мирзов и&nbsp;Айртон. «В «Спартаке» месяц жил на базе и только тренировался, но оправдать ожидания не получилось». Интервью Мирзова

Резиуан Мирзов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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