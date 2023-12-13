Сегодня, 09:30
Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал о работе под руководством главного тренера Доменико о Тедеско в «Спартаке».
— Мы до сих пор с ним на связи. С Доменико у меня хорошие отношения, передаем друг другу приветы.
— И это учитывая, что вы почти не играли при нем?
— Именно. Он отлично относился ко мне. Доменико рассказывал на русском языке, что не подхожу ему тактически, ничего личного. Что я могу иметь против такого тренера? У меня были шансы и игровые минуты, чтобы доказать обратное, и я их старался использовать по максимуму. Обиды на Тедеско нет, он по-человечески относился к игрокам.
— Шансов в «Спартаке» при нем не было совсем?
— Когда ушел в «Химки», начал сразу же забивать, даже отличился в матче со «Спартаком». Тедеско зимой звонил мне и желал вернуть в «Спартак», поменять тактику и перестроиться. Видел, что он хочет мне помочь заиграть в «Спартаке».
— Почему не вернулись?
— Не мог уйти из «Химок» спустя несколько матчей, они в меня поверили, дали шанс играть в основном составе. Руководство рассчитывало на меня и не хотело отпускать. Поэтому остался, — сказал Мирзов «СЭ».
Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019-го по июнь 2021 года. Мирзов за красно-белых провел 33 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.