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3 апреля, 16:36

Мохеби — о дружбе с Азмуном: «Он мне как брат. Раз в неделю звонок или текстовое сообщение»

Зарина Халимхонова
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Иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с соотечественником Сердаром Азмуном.

«Часто общаюсь с Сердаром Азмуном. Раз в неделю звонок или текстовое сообщение. Он мне как брат. И так же, как Мехди Тареми, всегда меня успокаивает, напутствует. Готов ли стать иранской легендой, как Азмун? На самом деле хотел бы провести один-два хороших сезона, а дальше посмотрим», — сказал Мохеби «СЭ».

Мохеби попал в символическую сборную четвертьфинала Кубка Азии.

25-летний футболист забил гол в четвертьфинале Кубка Азии против Японии (2:1). Также в символическую сборную попал его партнер по сборной — экс-форвард «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун.

Сердар Азмун
Футбол
Мохаммад Мохеби
Сборная Ирана по футболу
ФК Ростов
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