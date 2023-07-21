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Эдуард Мор: «В первых четырех турах календарь у «Спартака» очень благоприятный»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом».

«В первых четырех турах календарь очень благоприятный, команда обязана набирать 10-12 очков и подходить к «Зениту» в пятом туре с хорошим настроением, — цитирует «РБ Спорт» Мора. — Что касается игры с «Оренбургом», я не жду от соперника сюрпризов. Они особо не изменились, да и Ярошика брали для того, чтобы он продолжал работу Марцела Лички. Конечно, первое время «Оренбургу» будет непросто, надо будет привыкать, так что в этом плане «Спартаку» хорошо».

Матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» пройдет 23 июля в 17.30 мск.

В следующих трех турах красно-белые встретятся с «Балтикой», «Рубином» и «Уралом».

Источник: РБ Спорт
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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