В «Динамо» объявили о солдауте на матч с «Крыльями Советов»

«Динамо» сообщило о продаже всех билетов на матч против «Крыльев Советов» в 28-м туре РПЛ.

Это первый солдаут на домашней арене «Динамо» с момента введения карты болельщика. Ранее все билеты были проданы только на матч против «Спартака» в FONBET Кубке России, но на нем не действовала карта болельщика.

«Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов» в субботу, 18 мая. Начало матча — в 14.00 по московскому времени. Перед игрой бело-голубые с 53 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два очка.