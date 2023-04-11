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Сегодня, 17:53

Мостовой назвал Тюкавина средним футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе в санкт-петербургский «Зенит» нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и ряда других игроков.

«Зенит» может купить новых футболистов? С одной стороны, это предсказуемо. С другой стороны, это говорит о том, что иностранцы, которые играют в «Зените», подумывают об уходе. Если ты берешь отечественных молодых игроков, то надо ставить их в стартовый состав. Наверное, иностранцы будут уходить. Уход ключевых иностранцев из «Зенита» будет знаменовать начало борьбы за чемпионство? Конечно. Убери сейчас из «Зенита» ключевых легионеров, и команда станет такой же, как «Спартак» и «Динамо». Как можно сравнить Малкома, Промеса или Дугласа Сантоса с кем-то из россиян? Конечно, они выше уровнем. Тюкавин? Чего из него делать звезду? Обычный средний футболист", — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005080959_mostovoy_chego_iz_tyukavina_delat_zvezdu_sredniy_futbolist
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
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