Мостовой назвал Тюкавина средним футболистом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе в санкт-петербургский «Зенит» нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и ряда других игроков.

«Зенит» может купить новых футболистов? С одной стороны, это предсказуемо. С другой стороны, это говорит о том, что иностранцы, которые играют в «Зените», подумывают об уходе. Если ты берешь отечественных молодых игроков, то надо ставить их в стартовый состав. Наверное, иностранцы будут уходить. Уход ключевых иностранцев из «Зенита» будет знаменовать начало борьбы за чемпионство? Конечно. Убери сейчас из «Зенита» ключевых легионеров, и команда станет такой же, как «Спартак» и «Динамо». Как можно сравнить Малкома, Промеса или Дугласа Сантоса с кем-то из россиян? Конечно, они выше уровнем. Тюкавин? Чего из него делать звезду? Обычный средний футболист", — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.