Мостовой: «Мусаев проиграл чемпионскую гонку в РПЛ»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

40-летний специалист возглавил «быков» 14 марта, заменив серба Владимира Ивича. Под его руководством команда одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

«Мусаев в «Краснодаре» — это что вообще такое? За какие заслуги он вернулся в «Краснодар», я не понимаю. Кто он такой, в футбол он играл вообще? Для меня это ужас. Какой там атакующий футбол. Причем здесь футбол и Мусаев. Ивич собрал эту команду, они шли на первом месте, а теперь пришел Мусаев, и по сути, гонку чемпионскую проиграл», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 23 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка.