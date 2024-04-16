Тарханов: «Спартаку» нужно обращаться к своим бывшим игрокам и тренерам»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал, кто мог бы возглавить «Спартак» вместо Гильермо Абаскаля.

«На мой взгляд, «Спартаку» нужно обращаться к своим бывшим игрокам и тренерам. Сейчас среди них есть достаточно большая группа действующих наставников. Это и Карпин, и Черчесов, и Шалимов, и Аленичев», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

35-летний Абаскаль покинул московскую команду 14 апреля.

Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.