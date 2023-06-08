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Сегодня, 05:12

Мостовой: «Сборной России хуже от смены гражданства Зуевым не станет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение полузащитника «Крыльев Советов» Александра Зуева выступать за сборную Казахстана.

«Считаю, что нет ничего страшного, что некоторые наши футболисты, которые имеют второй паспорт, будут играть за другую сборную. Наша национальная команда от этого ничего не потеряет, потому что те, кто это сделал, по сути, являются средними и не очень известными футболистами. Вот тот же Александр Зуев, который теперь будет играть за Казахстан. Его помнят только по выступлениям за «Спартак», ну и болельщики самарских «Крыльев Советов» его еще знают. Так что сборной России хуже от этого перехода не станет.

Но это абсолютно нормальная практика. Так делают во многих странах. Тот, кто не может закрепиться в сборной Франции, едет играть за родной Алжир или Марокко. Тем более что, вы сами понимаете, российский футбол находится в изоляции. А ребята хотят на международный уровень. Пусть едут, если у них есть такая возможность. Это абсолютно нормально», — цитирует RT Мостового.

В сезоне-2022/23 Зуев провел 24 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

В составе юношеской сборной России Зуев выиграл в 2013 году чемпионат Европы среди игроков до 17 лет.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1159190-mostovoi-sbornaya-rossiya-zuev
Александр Зуев
Александр Мостовой
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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