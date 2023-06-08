Кононов: «Номер один в РПЛ — Малком»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов сравнил выступления Малкома и Максима Глушенкова в этом сезоне.

«Номер один в РПЛ — Малком. А что касается прогресса, по моему мнению, это Максим Глушенков. Немного работал с ним в «Спартаке». Тогда он только перешел в команду вместе с Умяровым из ФК «Чертаново», начиная свой путь в большом футболе. Игрок со сложным характером, но с большим потенциалом. В этом сезоне за «Крылья Советов» и «Локомотив» забил 10 голов и отдал 8 голевых передач. При этом показывал красивый, качественный футбол с исполнительским мастерством. Если будет больше над собой работать и стабильно играть, тогда мы увидим одного из лучших игроков не только в России», — цитирует Sport24 Кононова.

В сезоне-2022/23 Малком сыграл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач, а у Глушенкова — 11 голов и 11 голевых передач в 37 встречах за «Локомотив» и «Крылья Советов».