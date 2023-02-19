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Сегодня, 11:05

Мостовой — о работе в «Спартаке»: «Я должен поехать к стадиону с табличкой «Возьмите меня»?»

Мостовой рассказал о своем желании работать главным тренером
Виктория Кравченко
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил о желании работать главным тренером красно-белых.

«Я для себя определился, что не зря играл в футбол! Если меня кто-то вспоминает, значит, все это было не зря! Разговоры о моей тренерской карьере были, есть и будут — чего я только не видел в футболе. Мне интересно сейчас, чтобы жизнь нормализовалась у всех.

Раньше у меня журналисты спрашивали, хотел бы я работать в «Спартаке», на что отвечал: «Конечно, да!» Но у меня ни разу не было предложения. Я что должен делать? Должен поехать к стадиону красно-белых и стоять с табличкой «Возьмите меня»? У меня есть совесть!» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Он также ответил на вопрос, что поработал бы в «Зените», ЦСКА или «Динамо», если бы ему поступило такое предложение.

 

Мостовой играл в «Спартаке» с 1987 по 1991 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-ya-dolzhen-poehat-k-stadionu-spartaka-s-tablichkoj-voz-mite-menya/
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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