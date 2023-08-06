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Сегодня, 09:47

Мостовой: «Попробуй теперь отними у Бонгонда место в составе»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру форварда красно-белых Тео Бонгонда.

Новичок московской команды забил гол в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1) и отличился результативным действием в четвертой игре подряд.

«Я не ждал, что «Спартак» выиграет с таким счетом, но прогнозировал победу красно-белых. Люди вышли на замену и забили. То, о чем мы и говорили. У «Спартака» есть хороший состав. Бонгонда опять отличился, Медина забил гол. «Спартак» сейчас не испытывает кадровых проблем, и это делает его одним из кандидатов на титул в этом сезоне.
Купив Медину, «Спартак» получил хорошего футболиста. Это хорошее усиление. Он и в ЦСКА играл хорошо, просто потом он потерял место в составе. Возможно, там был конфликт. Так что теперь он укрепил «Спартак». Бонгонда забил снова и закрепил уже место в составе. С такой статистикой ты его убрать просто не можешь. Это пример для многих. Попробуй теперь отними у него место в составе», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с московским клубом до конца июня 2026 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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