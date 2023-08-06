Друг Малкома: «Он светился от счастья, когда получил паспорт РФ»

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» рассказал, что для бразильца значило получение российского гражданства.

«Малком действительно хотел получить паспорт РФ. Когда это произошло, прямо светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии. В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет». Если бы не вариант с «Аль-Хилялем», Малком бы точно остался. Считаю, его история в России еще не закончена. Через три года он спокойно может вернуться», — сказал Лопес Де Матос «СЭ».

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит». В феврале этого года он получил российское гражданство.

Полностью интервью Лорана Лопеса Де Матоса читайте на сайте «СЭ».