Мостовой считает, что «Спартак» правильно отказался от покупки Сычевого

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что красно-белым не надо было покупать нападающего Владимира Сычевого.

«Стоило ли «Спартаку» покупать Сычевого за 37,5 миллиона рублей? Нет, конечно. У красно-белых уже были футболисты группы атаки, поэтому Сычевой им не был нужен», — приводит слова Мостового «РБ спорт».

СМИ сообщали, что агент Сычевого предлагал «Спартаку» 37,5 миллиона рублей за трансфер футболиста, однако московский клуб отказался.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.