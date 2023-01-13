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Сегодня, 15:22

Мостовой считает, что «Спартак» правильно отказался от покупки Сычевого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Владимир Сычевой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что красно-белым не надо было покупать нападающего Владимира Сычевого.

«Стоило ли «Спартаку» покупать Сычевого за 37,5 миллиона рублей? Нет, конечно. У красно-белых уже были футболисты группы атаки, поэтому Сычевой им не был нужен», — приводит слова Мостового «РБ спорт».

СМИ сообщали, что агент Сычевого предлагал «Спартаку» 37,5 миллиона рублей за трансфер футболиста, однако московский клуб отказался.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-spartaku-ne-nado-by-lo-pokupat-sy-chevogo-dazhe-za-37-5-mln-rublej/
Александр Мостовой
Владимир Сычевой
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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