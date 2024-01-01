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Сегодня, 15:20

Мостовой скептически высказался о перспективах российского футбола в новом году

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о перспективах российского футбола в новом году.

«Они туманны, думаю, многие согласятся, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового. — Все будет так, как и в прошлом — мы варимся в собственном огороде. Чего-то такого нового не предвидится. Я всегда говорил, что если хочешь быть сильным, то и играть тебе нужно против сильных. А сейчас мы лишены такой возможности. Нам не с чем сравнивать сейчас. Поэтому больших перемен я не жду».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместным решением отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Александр Мостовой
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