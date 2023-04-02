Мостовой — о Талалаеве: «В одну команду пошел — выгнали, в другую — тоже выгнали»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал российского тренера Андрея Талалаева.

«Он в одну команду пошел, в другую — тоже выгнали. Сейчас появляется информация, что снова может где-то появиться. Хороший ли Талалаев тренер? Если его из всех команд выгоняют? Но для меня нет понятия плохой или хороший в футболе!» — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Последним местом работы Талалаева было «Торпедо». Под его руководством клуб провел 12 матчей, в которых одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.