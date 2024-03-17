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17 марта, 12:20

Мостовой: «Если убрать Семака из «Зенита» и поставить в «Урал», он никогда там чемпионом не станет»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Делать культ из какого-то человека неправильно. В футболе редко бывает, когда тренер из одной команды, в которой все выигрывал, переходит в другой клуб и там тоже начинает сразу всех побеждать. Вот уберите Гвардиолу из «Манчестер Сити» и дайте ему условный «Брентфорд», думаете он чемпионом там станет? Конечно, никогда он им там не будет.

В России есть похожий пример: Семака из «Зенита» убери и поставь в «Урал», он никогда там чемпионом не станет. Если только вместе с ним десять бразильцев не перейдет», — приводит слова Мостового Legalbet.

Семак возглавил «Зенит» в конце мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России. Также на счету петербургской команды 4 Суперкубка России и 1 Кубок страны. Контракт 48-летнего специалиста рассчитан до конца сезона-2024/25.

Источник: Legalbet
Александр Мостовой
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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