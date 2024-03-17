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17 марта, 12:53

Канчельскис: «Спартак» каждый раз заводит шарманку «мы — чемпионы», но проваливаются уже пятый год»

Канчельскис отреагировал на работу Абаскаля в «Спартаке»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Какой сейчас толк менять Абаскаля? Надо работать до конца. Но ничего не случится и ничего не изменится. Для «Спартака», по-моему, это уже пятый провальный сезон. Они каждый год все проваливают. И каждый год начинают заново заводить ту самую шарманку: «Мы лучшие! Мы — чемпионы!». Пока пять лет проваливаются непонятно куда», — сказал Канчельскис «СЭ».

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграет против «Зенита». Первая встреча пройдет в Москве 2 апреля. Ответный матч состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Зарина Халимхонова

Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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