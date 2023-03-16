Мухин заявил, что «Ростов» находится в топ-3 РПЛ за счет дисциплины

Защитник «Уфы» Александр Мухин, права на которого принадлежат «Ростову», высказал мнение о причинах успешного выступления команды Валерия Карпина в текущем сезоне РПЛ.

«За счет чего «Ростов» сейчас в топ-3? Дисциплина прежде всего. Может, это и единственный фактор. Каждый знает, что делать на поле. И до конца отрабатывает. Состав не самый сильный на фоне других, но цельный. Может ли этот «Ростов» стать первым? А почему нет? Конечно, можно подняться выше, если так же продолжат», — приводит слова Мухина Sport24.

После 19 туров «Ростов» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).