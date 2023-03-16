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Сегодня, 22:06

Мухин заявил, что «Ростов» находится в топ-3 РПЛ за счет дисциплины

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Уфы» Александр Мухин, права на которого принадлежат «Ростову», высказал мнение о причинах успешного выступления команды Валерия Карпина в текущем сезоне РПЛ.

«За счет чего «Ростов» сейчас в топ-3? Дисциплина прежде всего. Может, это и единственный фактор. Каждый знает, что делать на поле. И до конца отрабатывает. Состав не самый сильный на фоне других, но цельный. Может ли этот «Ростов» стать первым? А почему нет? Конечно, можно подняться выше, если так же продолжат», — приводит слова Мухина Sport24.

После 19 туров «Ростов» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-16-mukhin-pochemuby-rostovu-ne-stat-pervym-v-rpl-komanda-v-top-3-za-schet-distsipliny
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Александр Мухин
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