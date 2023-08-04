На Украине завели дело против президента ЦСКА Евгения Гинера

На Украине президенту ЦСКА Евгению Гинеру заочно предъявили обвинение «в посягательстве на территориальную целостность страны», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис украинского генпрокурора.

«При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлено обвинение президенту ПФК ЦСКА, который является уроженцем города Харькова. Ему инкриминировано пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в заявлении.

Также утверждается, что в 2022 году его компания АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Л. Н. Кошкина» якобы осуществляла поставки патронов для различных видов стрелкового оружия в министерство обороны и вооруженные силы РФ.

Еще Гинера обвиняют в том, что он в 2019 году построил в Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции, которые подключили к российским электросетям.

По версии следствия, Гинер является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine, а также владеет гостиницами, металлургическими заводами и торговыми центрами.

Гинер с февраля 2001 года является президентом и владельцем футбольного клуба ЦСКА.