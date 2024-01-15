Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:40

Летом Тюкавина предлагали «Болонье»

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», прошлым летом один из посредников предлагал «Болонье», которая искала нападающего, рассмотреть кандидатуру 21-летнего форварда «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

Клуб серии А был готов вступить в контакт с бело-голубыми и агентом футболиста, но из-за затяжки по времени этого так и не сделал.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.

В начале декабря 2023 года футболист подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2028 года.

Футбол
РПЛ
ФК Болонья
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Биография Армана Царукяна: боец из России выступает в UFC с флагом Армении и хочет дом в США
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Мелешину предлагают аренду в минском «Динамо», игрок хочет в «Факел»
Агент Юшина о возможном уходе игрока из «Урала»: «Он готовится ко второй части сезона с командой»
«Факел» объявил о переходе французского защитника Сенхаджи
Севикян уходит в «Ференцварош». Где логика?
Дивеев — о первом дне сборов ЦСКА: «Китайцев видел»
Трансферы РПЛ: «Зенит» отпустил защитника в «Сочи», у Карпина появился Роналдо в «Ростове»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Габулов о ретроматче «Алания» — «Спартак»: «Это будет большим событием, футбольным праздником»

Дьяков поделился мнением о тренерском кризисе в российском футболе и проблеме развития молодых игроков