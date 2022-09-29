Нападающий «Химок» Долгов — о мобилизации: «Я не скажу, что я не готов. Я гражданин своей страны»

Нападающий «Химок» Александр Долгов заявил, что сосредоточен на футболе, несмотря на введение частичной мобилизации в стране.

«Мне это нисколько не мешает концентрироваться на своей работе. На сегодняшний момент мы играем в футбол. Для людей это шоу. Мы должны выходить на поле, делать свою работу, чтобы люди отвлекались от того, что происходит сейчас. Никто не знает, что будет завтра. Мы все — граждане нашей страны.

Спортсменам сейчас тоже приходят повестки. Я же не скажу, что я уеду. Я не скажу, что я не готов. Я гражданин своей страны. Люблю Россию. Если что-то будет, будем смотреть по ситуации", — приводит Sport24 слова Долгова.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.