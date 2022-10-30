Нападающий «Химок» Дулаев назвал невезение главным фактором неудач команды

Сегодня, 11:10
Нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев в комментарии для «СЭ» назвал причину поражений команды в РПЛ.
— Как вообще оцените то, что происходит вокруг «Химок»?
— Говорить всегда будут в принципе. Мы играем все равно. Тот же «Спартак», возьмите. Люди, которые смотрят футбол понимают, что мы стараемся играть, создаем моменты. Где-то не везет, сами можем ошибаться. От своей игры не отходим.
— Возможно ли исправить, то что есть сейчас?
— Не могу сказать. Я не управляю тренировочным процессом, чтобы говорить, как исправлять. Мне кажется, что немного везения не хватает. В первом тайме было 2-3 момента хороших. Не забили. Забили бы, может, игра по-другому сложилась.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).
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