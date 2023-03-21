Мансилья заявил о желании остаться в «Оренбурге»: «Моя семья и я счастливы здесь»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем. Права на футболиста принадлежат аргентинскому «Расингу».

«Идет финальный этап переговоров. Надеялся, что все удастся решить на прошлой неделе, но это не получилось. Конечно, я очень хочу стать полноценным игроком «Оренбурга». Я люблю этот город, моя семья и я здесь счастливы. Хочу остаться здесь», — сказал Мансилья «СЭ».

«Оренбург» арендовал Мансилью у «Расинга» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 25-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 17 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.