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РПЛ

Сегодня, 23:12

Сергеев — о победе над «Пари НН»: «Три очка не пахнут, двигаемся дальше»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о состоянии своего здоровья после матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0). Он вышел на поле на 73-й минуте.

— Как себя чувствуете? В последних играх не так часто видели вас на поле.

— Все нормально, приболел перед игрой с «Локомотивом». Сейчас все хорошо, чувствую себя отлично. Сегодня выиграли и уходим в отпуск с хорошим настроением.

— Непростой матч. Быстрый гол забили, но для уверенности, наверное, не хватило второго мяча?

— Главное, что выиграли. Сыграли на ноль сзади, один забили спереди. Три очка не пахнут, двигаемся дальше. Сейчас есть время, чтобы хорошо отдохнуть, залечить все раны и готовиться уже на сборах.

— Как будете отмечать Новый год?

— Все по традиции, поеду домой к родителям.

— Будете ли следить завтра за игрой «Краснодара» и ЦСКА?

— Я не буду смотреть футбол. Вообще. У меня отпуск (смеется). Потом узнаю, как сыграли.

&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; благодаря голу Матео Кассьерры (1:0). Отпускная победа «Зенита» — обыграл «Пари НН» и минимум на сутки вернулся на вершину

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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