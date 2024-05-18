Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:59

«Даллас» обыграл «Колорадо» в серии и стал первым финалистом Западной конференции

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Даллас» на выезде победил «Колорадо» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1 2ОТ.

Во втором периоде счет открыл форвард хозяев Микко Рантанен. Гости отыгрались благодаря голу Джейми Бенна в третьем периоде. Голевую передачу отдал российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов.

Победную шайбу во втором овертайме забросил Мэтт Дюшен.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.

«Даллас» одержал четвертую победу в серии (4-2) и стал первым финалистом плей-офф Западной конференции НХЛ. В следующей стадии команда встретится с победителем пары «Ванкувер» — «Эдмонтон» (3-2 в серии).

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Колорадо» «Даллас» — 1:2 2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 )

Голы: Рантанен — 4 (бол., Друэн, Макар), 25:48 — 1:0. Бенн — 3 (Дадонов, Сегин), 41:56 — 1:1. Дюшен — 2, 91:42 — 1:2.

Вратари: Георгиев — Эттингер.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (9+3+9+9) — 39 (5+8+10+16).

Наши: — - Дадонов (22.22/2/+1).

18 мая. Денвер. Ball Arena. 18126 зрителей.

Счет в серии: 2-4

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
12
39
Читайте также
Фьюри и Усик проведут бой в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде
Роналду: «Моя самая большая мотивация — продолжать играть»
Эксперт дал рекомендации по приобретению очков
Откладывали бой трижды, делили миллионы, приплетали политику и разборки с мамой. Что происходит вокруг боя Усик – Фьюри
WSJ узнала о просьбе Киева к США определить цели для ударов на территории РФ
Зеленский назвал продвижение ВС РФ в Харьковской области первым шагом
Популярное видео
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Бостон» установил антирекорд плей-офф НХЛ
«Бостон» — «Флорида»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Бобровский — о выходе «Флориды» в финал Восточной конференции: «Для меня большая честь быть частью этой команды»
Монтгомери — после вылета «Бостона» из Кубка Стэнли: «Я поблагодарил игроков»
Бобровский затащил «Флориду» в финал «Востока». Теперь его ждет битва с Панариным
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Бобровский — о выходе «Флориды» в финал Восточной конференции: «Для меня большая честь быть частью этой команды»

Кирилл Марченко рассказал о самом счастливом моменте в НХЛ