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Сегодня, 00:00

«Зенит» потеряет очки в Грозном, а «Спартак» обыграет «Рубин». Прогнозы на 29-й тур РПЛ

Кожевников дал прогноз на матчи 29-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото ФК «Зенит»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин и экс-нападающий хоккейных «Спартака» и «Крыльев Советов», двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Динамо» — «Крылья Советов»

Олег Терехин — 2:0. «Динамо» отлично проводит конец сезона. Оно вырывает победы на последних секундах и лидирует в РПЛ. Думаю, динамовцы обыграют «Крылья Советов».

Александр Кожевников — 1:0. Думаю, что «Динамо» выиграет, оно борется за первое место. У бело-голубых будет сумасшедшая самоотдача.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

«Локомотив» — «Факел»

Олег Терехин — 2:0. «Локомотив» победил в двух встречах подряд. Думаю, что в этом матче команда Галактионова заработает три очка.

Александр Кожевников — 2:0. «Локомотив» победит. Хорошая команда, конечно, есть спады, но сейчас она показывает нормальные результаты.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

«Сочи» — «Краснодар»

Олег Терехин — 2:1. «Сочи» уничтожил «Пари НН» в прошлом туре, у него еще есть шанс зацепиться за место в РПЛ. Думаю, что он им воспользуется и обыграет «Краснодар»

Александр Кожевников — 1:1. «Краснодару» после поражения от «Спартака» некуда отступать, как бы ему не потерять третье место. А «Сочи» борется за выживание. В этом матче будет битва.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Краснодар

«Урал» — «Оренбург»

Олег Терехин — 1:1. Битва за выживание. Ни «Оренбург», ни «Урал» не имеют права проигрывать в этой встрече, поэтому поставлю на боевую ничью.

Александр Кожевников — 1:0. Считаю, что «Урал» победит у себя дома. Команда с характером. Сейчас у нее сложное положение в таблице, но она должна взять три очка.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Оренбург

«Спартак» — «Рубин»

Олег Терехин — 1:0. «Спартак» не проигрывает при Слишковиче в РПЛ. Думаю, что команда победит с минимальным счетом, так как у «Рубина» крепкая оборона.

Александр Кожевников — 2:1. «Спартак» должен извиниться перед болельщиками после вылета из Кубка России. Поэтому жду его домашней победы над «Рубином».

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 14:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

«Ростов» — «Балтика»

Олег Терехин — 1:1. «Балтика» решает важную задачу — не вылететь из РПЛ, поэтому приложит все усилия, чтобы победить. Но у «Ростова» сильная команда, плюс фактор своего поля сыграет свою роль.

Александр Кожевников — 1:1. «Балтика» сейчас на подъеме, борьба за выживание в самом разгаре. Думаю, что будет ничья.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Балтика

«Ахмат» — «Зенит»

Олег Терехин — 1:1. «Зениту» предстоит сложный выезд в Грозный, права на ошибку нет, на кону чемпионство. Но думаю, что «Ахмат» сможет отобрать у гостей очки.

Александр Кожевников — 1:2. После поражения от ЦСКА в РПЛ «Зениту» некуда отступать. Его футболисты будут выкладываться на все сто процентов, поэтому жду их победы.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

«Пари НН» — ЦСКА

Олег Терехин — 0:1. ЦСКА должен достойно закончить сезон, команда будет выкладываться в двух оставшихся матчах чемпионата России

Александр Кожевников — 1:2. Даже учитывая нынешнюю форму ЦСКА, он сильнее «Пари НН» по классу. После Кубка России армейцы выглядят уставшими. Но думаю, команда Федотова победит.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
20 мая, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
ЦСКА

Олег Терехин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Кожевников
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