Малком: «Из-за сюжета матча со «Спартаком» это золото — самое ценное для меня»

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» признался, что это для него очень ценное чемпионство, так как оно было завоевано в матче со «Спартаком» в 26-м туре (3:2).

— Андрей Мостовой сказал, что для него это самое эмоциональное чемпионство из-за сумасшедшей победы над «Спартаком». А для тебя это самое ценное золото?

— Безусловно, нет никаких сомнений. Для меня это тоже самый ценный титул из-за сюжета матча против «Спартака» и самого факта того, что золото добыто в матче с ним. Мы взяли десятое чемпионство, получили вторую звезду, а я стал лучшим игроком чемпионата — это очень круто! У меня даже нет слов, чтобы полностью описать все свои эмоции от титула. Футбольная Россия сегодня в цветах «Зенита» — сине-бело-голубая!

— Для команды имело значение выиграть золото конкретно после матча со «Спартаком»? Вы настраивались на ту игру как-то особенно?

— Была задача обязательно выиграть золото, а желательно как можно скорее. Просто так совпало, что чемпионский матч выпал на «Спартак». На него и так настраиваться не нужно, а тут игра была вдвойне важна, поэтому настрой был запредельным.

— В какой момент сезона ты понял, что титул уже не упустите?

— Я с первого тура это понимал. Да, в том матче мы не смогли победить «Химки», но все равно здорово играли. Уже тогда я чувствовал, что мы сотворим историю. Вторая звезда — это сама по себе громадная мотивация, и я уверен, что каждый из футболистов «Зенита» серьезно относился к этой задаче.

«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России — им стал форвард «Зенита» Малком.

26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд и получить вторую звезду за 10 титулов в национальной лиге (один — в чемпионате СССР).