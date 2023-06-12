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Сегодня, 20:23

Галямин: «Если у «Зенита» останется тот же состав, то у ЦСКА нет шансов на чемпионство»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин ответил на вопрос, есть ли у армейцев возможность побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Если у «Зенита» останется тот же самый состав, то нет. Шанс, конечно, всегда есть, но при прочих равных, нужно смотреть на уровень мастерства футболистов. При такой игре, которая была у «Зенита» в этом году и главное состав, с его индивидуальностями, фаворит, безусловно, «Зенит». ЦСКА, прежде всего, хорош в командной игре. За счет этого можно добиться многого, но состав решает», — приводит «Спорт День за Днем» слова Галямина.

«Зенит» стал победителем РПЛ в сезоне-2022/23, ЦСКА занял второе место.

15 июля петербургская и московская команды сыграют в рамках OLIMPBET Суперкубка России на «Ак Барс Арене» в Казани.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/galyamin-esli-zenit-sokhranit-sostav-u-tsska-net-shansov-na-chempionstvo
Дмитрий Галямин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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