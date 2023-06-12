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Карпин: «Ничего нормального с нашим судейством не происходит»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о судействе в минувшем сезоне чемпионата России.

«Про судейство не хочу [говорить]. Я уже в отпуске — не хочу заводиться. Скажу одну фразу — ничего нормального с нашим судейством не происходит. Если разговаривать про каждый момент, на это уйдет часов десять. И все равно мы ни к чему не придем. И непонятно, почему мне нельзя спросить у судьи о том или ином его решении. Без оскорбления и даже мата. Красная карточка после матча со «Спартаком» — загадка для меня. После матча с «Зенитом» у меня были вопросы по какому-то решению Карасева. Он сразу признал, что ошибся. И вот это нормально. В таких ситуациях у тренеров и футболистов не остается аргументов — ведь все люди и все ошибаются», — приводит Sport24 слова Карпина.

«Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Южане набрали 53 очка в 30 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-karpin-sudeystvo-ya-uzhe-v-otpuske-ne-khochu-zavoditsya-no-nichego-normalnogo-s-nashim-sudeystvom-ne-proiskhodit
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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