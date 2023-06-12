Зарема: «В «Краснодар» только пришло осознание, что на свете есть тренеры, помимо Шалимова, Кононова и Мусаева»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о выступлении «Краснодара» в минувшем сезоне.

«В «Краснодар» только пришло, аллилуйя, осознание и принятие, что на свете есть тренеры, помимо Шалимова, Кононова и Мусаева. Также футбольный бог сжалился над Галицким и не допустил Кайо до финала Кубка», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

«Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Также «быки» дошли до финала FONBET Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, по пенальти — 5:6).