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Сегодня, 13:31

Малком: «Гонка бомбардиров не имеет значения. Главное — брать титулы вместе с «Зенитом»

Мария Гусева
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Нападающий «Зенита» Малком высказался о списке лучших бомбардиров сезона в РПЛ, в котором делит первое место с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

«Для меня гонка бомбардиров не имеет никакого значения, — цитирует пресс-служба клуба Малкома. — Главное — брать титулы вместе с «Зенитом». Конечно, круто, что я в числе лучших бомбардиров, и, если все сложится, буду рад стать первым, но клубные успехи всегда выше личных. Я приехал в Петербург за командными трофеями и кубками, а не за индивидуальными премиями, которые приходят и уходят в зависимости от того, хороший или плохой сезон проводишь лично ты».

В сезоне-2022/23 Малком провел за сине-бело-голубых 19 матчей в РПЛ, забил 16 голов и сделал 7 результативных передач.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 19 матчах.

Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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