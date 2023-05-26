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Сегодня, 03:28

Наумов: «Бешикташ», в который мог перейти Баринов, — не особо-то сильный уровень»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Бешикташ», в который мог перейти Баринов, — не особо-то сильный уровень. Это так, от безысходности, вроде никуда больше не берут... Да и в сегодняшней ситуации русским футболистам не так-то просто будет играть там: они должны быть психологически готовы к тому, что будут гонения, будут всякие неурядицы. Тем более, Баринов недавно женился, так что новый контракт с «Локо» — отличный вариант остаться дома. Почему обязательно рваться за границу?» - цитирует «РБ Спорт» Наумова.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В среду, 24 мая, 26-летний россиянин подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-novy-j-kontrakt-otlichny-j-povod-dlya-barinova-provesti-vsyu-kar-eru-v-lokomotive/
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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