Валуев о пиве на стадионах: «Тогда давайте заодно и покурим, что ли? Я против»

Депутат Госдумы Николай Валуев выступил против возможного возвращения пива на стадионы клубов РПЛ.

«Возвращение пива на стадионы? Тогда давайте заодно и покурим, что ли? Ведь это тоже экономически будет оправдано. Сигареты продадут, заработают. А еще можно вернуть в рекламу улыбчивых спортсменов или просто молодых людей с кружками пенного. Ведь это же деньги, они так необходимы всем. Я против. А потом мы всплескиваем руками за распоясавшихся молодых граждан с пивными животами, бесплодными лет уже с 25-30. И мечтаем о здоровых поколениях», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Также депутат Госдумы предложил съездить и посмотреть на спортивные соревнования в мусульманских странах.

«Поезжайте в мусульманские страны, походите на спортивные соревнования. Попробуйте найти плачущие от невозможности продавать пиво клубы, организации спорта, стадионы. И тогда мы поговорим», — сказал Валуев.

Ранее президент РФС Александр Дюков на исполкоме организации заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.