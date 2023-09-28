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Сегодня, 17:07

Никоноров сравнил по части гегемонии «Зенит» с «Кристаллом» в пляжном футболе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Шинника» Борис Никоноров высказался о выступлениях «Зенита» в РПЛ и «Кристалла» в пляжном футболе.

«Я в одном из интервью говорил, что гегемония «Кристалла» похожа на гегемонию «Зенита». Причем это не проблема «Зенита» и «Кристалла», они молодцы, делают свою работу максимально качественно. Побеждать каждый год — это огромный труд. Тем более когда результат на тебя давит. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, плохо. Когда нет жесткой конкуренции, лига не развивается. Вид спорта развивается только в конкурентоспособной среде», — цитирует Никонорова Metaratings.

«Зенит» становился победителем РПЛ в 5 последних сезонах подряд. «Кристалл» в 8 из последних 10 сезонов выигрывал чемпионат России по пляжному футболу.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Зенит
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