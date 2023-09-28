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Сегодня, 16:11

В ЦСКА опровергли слова Фернандеса о том, что клуб вышел из переговоров о его переходе

Руслан Минаев
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлев прокомментировал слова защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

Ранее Фернандес заявил, что подписал контракт с питерцами после того, как армейцы вышли из переговоров.

«Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы. Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом, я надеялся, что она ненастоящая и уговаривал его одуматься», — цитирует Головлева РИА «Новости Спорт».

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Фернандес назвал жестокой и несправедливой ситуацию с ЦСКА

Источник: РИА
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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