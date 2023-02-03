«Нижний Новгород» в товарищеском матче уступил «Волге»

«Нижний Новгород» в товарищеском матче на сборе в Турции уступил «Волге» со счетом 0:1.

Единственный гол забил Денис Рахманов.

Сегодня «Нижний Новгород» проведет второй товарищеский матч против казахстанского «Каспия». Встреча начнется в 16.30 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Волга» — «Нижний Новгород» — 1:0 (1:0)

Гол: Ден.Рахманов, 8.

«Волга»: Климович, Максименков (Гапечкин, 46), Хабибуллин (Абазов, 46), Магомадов (Кутин, 46), Хайруллов (Сапета, 46), Дм.Рахманов (Морозов, 46), Махмутов (Герюгов, 46), Ден.Рахманов (Ефремов, 46), Билалов (Паскин, 46), Кирсанов (Дашаев, 46).

«Нижний Новгород»: Гойло (Анисимов, 46), Баньяк, Набиуллин (Берковский, 46), Гоцук, Пенчиков, Корнюшин, Майга, Калинский, Севикян, Янсане (Фещенко, 66), Гаджимурадов.

3 февраля. Турция