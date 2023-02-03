0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:23

Овчинников считает Дюкова и Галицкого эталонами футбольных руководителей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной России по футболу Сергей Овчинников рассказал, кто для него является эталоном в качестве руководителя.

«Конечно же, назову Дюкова. На самом деле люди мало понимают, что он делает для нашего футбола и в каких объемах. И немногие это оценят. Мне очень нравится его нравственная сторона. Он ничего не выпячивает. При этом очень много трудится. Я считаю, что о людях нужно говорить хорошо, пока они еще живы. Поэтому Дюков для РФС — это спасение, когда мы говорим о федерации. А если брать руководителей клубов, то я выделю Галицкого. Сергей Николаевич может принимать спорные решения, но они взвешенные. Он очень умный человек, глубоко знает футбол и умеет управлять. «Краснодар» — это образец построения клуба», — приводит слова Овчинникова RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1105602-ovchinnikov-dyukov-galickii-rukovoditel
Футбол
Александр Дюков
Сергей Галицкий
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овчинников назвал себя очень спокойным человеком

«Нижний Новгород» в товарищеском матче уступил «Волге»