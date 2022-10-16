В воскресенье, 16 октября, состоится матч 13-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Зенитом».

Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Нижний Новгород» после 12 туров занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Зенит» лидирует — 30 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.