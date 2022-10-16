Лебеденко назвал трагедией посещаемость «Торпедо» в Лужниках

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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в разговоре с «СЭ» высказался о низкой посещаемости команды.
— Игорь, вчера на дерби в Лужниках пришло 5405 болельщиков. Это трагедия?
— Конечно, это трагедия. Футбол создан для зрителей, для болельщиков. Активные фанаты не ходят. Мы ждем их возвращения на стадионы.
— Ты думаешь, что их приход глобально что-то изменит?
— В любом случае, болельщиков не хватает. Всегда хочется, чтобы их было побольше. Их правда не хватает.
15 октября «Торпедо» проиграло «Локомотиву» в матче 13-го тура РПЛ (0:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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