Лебеденко назвал трагедией посещаемость «Торпедо» в Лужниках

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в разговоре с «СЭ» высказался о низкой посещаемости команды.

— Игорь, вчера на дерби в Лужниках пришло 5405 болельщиков. Это трагедия?

— Конечно, это трагедия. Футбол создан для зрителей, для болельщиков. Активные фанаты не ходят. Мы ждем их возвращения на стадионы.

— Ты думаешь, что их приход глобально что-то изменит?

— В любом случае, болельщиков не хватает. Всегда хочется, чтобы их было побольше. Их правда не хватает.

15 октября «Торпедо» проиграло «Локомотиву» в матче 13-го тура РПЛ (0:1).