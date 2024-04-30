Нобоа сравнил Семака с Гвардиолой

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа высказался о тренере команды Сергее Семаке.

«Семак — хороший человек, хороший друг. Как тренер он умный, он знает, что нужно делать на поле, куда поставить игроков, как играть, куда бежать. Он был хорошим опорным полузащитником и стал хорошим тренером. Можно сказать, «опорным тренером». Как Гвардиола. Хороший, умный», — приводит слова Нобоа Sport24.

Зимой 39-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в «Эмелек» на правах свободного агента. За сочинскую команду футболист выступал с 2019 года. До этого он играл за «Рубин», «Зенит», а ранее также был игроком «Динамо».