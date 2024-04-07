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Сегодня, 19:47

Смородская — о победе «Локомотива»: «Я не вижу, за счет чего они могут подняться выше в таблице»

Сергей Жуков
корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» победу железнодорожников над «Ахматом» (2:0) в матче 23-го тура РПЛ.

«Любая победа всегда дает позитивный настрой. Но пока неясно, как будет дальше играть «Локомотив», потому что он не выиграл матчи у топ-8 команд. Пока «Локомотив выиграл только у команды из второй восьмерки чемпионата. Я не вижу, за счет чего «Локомотив» может подняться выше в таблице. Я считаю, что тренер не способствует их настрою, ничего им не привносит. Хорошо бы было, если бы их учили играть в современный футбол», — сказала Смородская «СЭ».

Антон Миранчук (справа) принимает поздравления после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. Лучший матч «Локо» весной: легко разбили «Ахмат» — с полумистическим пенальти и удалением

«Локомотив» (36 очков) одержал первую победу после зимней паузы и поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (20) идет 12-м в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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