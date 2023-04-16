«Оренбург» — «Локомотив»: железнодорожники ведут по итогам первого тайма

«Локомотив» обыгрывает «Оренбург» по итогам первого тайма матча 23-го тура РПЛ — 3:1.

Счет в матче открыл Максим Глушенков, который забил гол на 11-й минуте встречи после прострела форварда железнодорожников Франсуа Камано с левого фланга.

Преимущество команды удвоил Наир Тикнизян на 26-й минуте встречи. После его удара с линии штрафной мяч попал в ногу форварду «Оренбурга» Дмитрию Воробьеву, который после рикошета залетел в ворота Николая Сысуева.

Третий гол «Локомотива» забил Максим Глушенков, оформив дубль в этом матче. Россиянин забил обводящим ударом из-за пределов штрафной площади.

На 45+3-й минуте встречи форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев забил гол со штрафного, отыграв один мяч для своей команды.