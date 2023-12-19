Орлов считает, что вместе с Венделом «Зенит» хочет покинуть Клаудиньо

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Вендела.

«Вендел все время дает понять, что он хочет уйти. Но у Вендела сложная ситуация — у него контракт до 2027 года. И как он может тогда уйти? Только за деньги. Но бразильские клубы вряд ли пойдут на то, чтобы платить такую сумму — миллионов 25, ну, может, 20. Появилась информация еще, что турки его тоже хотели заполучить, но надо платить деньги клубу. Чисто профессиональная история. Клаудиньо, думаю, тоже хотел бы уйти, что-то у него не складывается», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Ранее журналист Radio Manchete Андре Луис сообщил, что Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Однако в питерском клубе назвали слухами эту информацию.

По информации Gala News, «Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на бывшего игрока «Шахтера» Тете.