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Сегодня, 04:33

Тикнизян рассказал, как проведет отпуск

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, чем будет заниматься в отпуске.

— Помимо того, что восстанавливаться, надо еще как-то отдыхать, — приводит слова Тикнизяна «Известия». — Я в принципе всегда за активный отдых. Поэтому буду параллельно заниматься и готовиться к сборам и второй части сезона — такое вообще нельзя исключать из своего отпуска. На протяжении всей карьеры надо себя поддерживать в хороших кондициях, хорошей форме. Собственно говоря, этим и займусь. Кроме того, конечно, полечу на море с женой. Там займусь уже полноценной подготовкой.

— В конце сентября очень шумно в медиа было обставлено видео, как вы сделали предложение Яне на Останкинской башне. Но новость про саму вашу свадьбу мало кто заметил.

— Счастье любит тишину. Слава Богу, что все так сложилось.

— Почему решили сделать предложение именно на Останкинской телебашне?

— Это немного символично для нее, поскольку она там работает. И при этом довольно неожиданно, поскольку я это предложение сделал под предлогом экскурсии и какой-то автограф-сессии в этом месте.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://iz.ru/1622502/aleksei-fomin/dziuba-nazyval-menia-shashlychnikom
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