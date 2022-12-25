Осинькин объяснил, как Сычевой способен помочь «Крыльям Советов»: «Он был кандидатом номер один»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал для «СЭ» переход нападающего Владимира Сычевого в клуб из Самары.

«Сычевой был кандидатом номер один из всех, что у нас были. Мы хотели такого нападающего, который в чужой штрафной чувствовал бы себя на своем месте. Был бы таким бомбардиром, который умеет играть головой, реагирует на прострелы, выполняет большой объем работы. Мы изучили его возможности помочь нашей команде. Поэтому мы остановились на нем», — сказал Осинькин «СЭ».

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. 20 декабря в «Оренбурге» подтвердили, что Сычевой перейдет в «Крылья Советов».

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 мячей.